Und weiter: Die Drake Edition der Air Jordan 12 OVO sind auf Platz 10. Die Marke Ovo (October’s Very Own), die dem berühmten, kanadischen Star-Rapper Drake gehört, hat sie zusammen mit Jordan entworfen. Drake spendete im Rahmen eines Toronto Raptors Matches an einen Fan für 200 US-Dollar. Dieser verkaufte die Schuhe dann auf Ebay. Sie kosten 100.000 Dollar. Das sind umgerechnet rund 86.109 Euro.