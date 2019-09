Luftfahrt: Air Berlin hat laut Insolvenzverwalter den Staatskredit getilgt

Air Berlin hatte über die Staatsbank KfW 150 Millionen Euro bekommen, um die sofortige Einstellung des Flugbetriebs zu verhindern. Doch der Plan, das Geld aus dem Verkauf der österreichischen Tochter Niki an die Lufthansa zurückzuzahlen, war am Widerstand der Brüsseler Kartellwächter gescheitert. Damit schwand die Hoffnung, dass der Bund das Geld wiedersehen würde. Der Staatskredit war in der Politik daraufhin heftig kritisiert worden.