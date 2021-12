Luftfahrt Air-Europa-Übernahme durch IAG steht vor dem Aus

Der IAG-Konzern, zu dem neben British Airways auch die spanischen Fluggesellschaften Iberia und Vueling, die irische Aer Lingus und die Eigengründung Level zählen, hatte sich Ende 2019 mit der Air-Europa-Eigentümerin Globalia auf den Kauf von Air Europa geeinigt. Der Deal sollte bis Ende 2020 vollzogen werden, doch die Coronakrise brachte die gesamte Flug- und Reisebranche in Not. Deswegen sollte IAG nach Angaben aus dem Januar auch nur noch eine halbe Milliarde statt einer Milliarde Euro an Globalia zahlen.