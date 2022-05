Luftfahrt Air France-KLM mit Kapitalerhöhung zur Rückzahlung von Staatshilfen

Die Fluggesellschaft Air France-KLM will mit einer milliardenschweren Kapitalerhöhung einen Teil der Staatshilfen aus der Coronakrise zurückzahlen. Dazu sollen etwa neue Aktien im Gesamtwert von knapp 2,26 Milliarden Euro ausgegeben werden, wie das französisch-niederländische Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilte.