Luftfahrt: Airbus-Chef gibt Führung von Verkehrsflugzeug-Sparte ab

Der 61-jährige Scherer ist ein Airbus-Urgestein: Er hat seine Laufbahn 1984 dort begonnen. Er stammt aus Duisburg, wuchs aber in Toulouse auf und hat in Kanada und Frankreich studiert. Vor seiner Berufung zum Verkaufschef hatte ihn Airbus an den französischen Regionalflugzeug-Hersteller ATR abgestellt, der zu 50 Prozent dem Konzern gehört. Davor war er für die Strategie von Airbus in der zivilen Luftfahrt verantwortlich.