Luftfahrt: Airline-Insolvenzen belasten kleine Flughäfen schwer

Ist es seit der Germania-Pleite im Februar stiller geworden am Dresdner Flughafen? Die Insolvenz sei ein „wirklich harter Schlag“ gewesen, räumt Schuhart ein. Immerhin steuerte Germania 23 Ziele an, machte knapp 20 Prozent der Abflüge aus. Mittlerweile aber sei man wieder positiv gestimmt. Drei Airlines sind in die Lücke gesprungen teilweise binnen weniger Stunden. So stehen nun Mallorca, Antalya und Kos wieder auf dem Programm, die Kanaren und London ab Herbst.