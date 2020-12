Luftfahrt Airlines wollen Fliegen mit digitalem Reisepass sicherer machen

Der Airlineverband Iata will den Flugverkehr nach den verheerenden Einbrüchen durch die Corona-Pandemie mit einem digitalen Reisepass ankurbeln. Darin sollen neben den Passdaten auch Coronatest- oder Impfnachweise gespeichert und am Flughafen vorzeigbar sein, wie Iata-Chef Alexandre de Juniac am Mittwoch in Genf sagte.