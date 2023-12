Luftfahrt: Alaska Air erwirbt Hawaiian Airlines

In der US-Luftfahrtbranche kommt es zu einer milliardenschweren Fusion: Alaska Air will Hawaiian Airlines für 1,9 Milliarden Dollar übernehmen. Darin enthalten seien 900 Millionen Dollar an Nettoschulden von Hawaiian Airlines, teilten die Unternehmen am Sonntag mit. Durch die Transaktion sollen mehr Flugziele weltweit erschlossen werden.