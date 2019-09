Luftfahrt: Angeschlagener Billigflieger Norwegian will Rückzahlung von Anleihen verschieben

Der defizitäre Billigflieger Norwegian Air bittet seine Gläubiger um Geduld und will die Rückzahlung von Anleihen um bis zu zwei Jahre verschieben. Im Gegenzug sollen wertvolle Start- und Landeplätze am Flughafen London Gatwick als Sicherheit gestellt werden, teilte der Konzern am Montag mit.