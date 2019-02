 Luftfahrt: Billigflieger Fly Dubai macht Millionenverlust

DubaiDie Fluggesellschaft Fly Dubai hat im vergangenen Jahr Verluste in Millionenhöhe gemacht. Zwar seien die Umsätze 2018 auf 1,7 Milliarden Dollar (rund 1,5 Milliarden Euro) gestiegen, dennoch habe die Firma einen Verlust von 43,5 Millionen Dollar zu verzeichnen, hieß es in einer am Mittwoch von Fly Dubai veröffentlichten Mitteilung.