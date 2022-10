Luftfahrt: Billigflieger Ryanair dünnt Flugplan für Berlin aus

O'Leary bezeichnete neben Berlin auch Frankfurt als teuren Flughafen. Ryanair hatte bereits im März seine Basis an Deutschlands größtem Airport geschlossen und begründete dies mit nichtwettbewerbsfähigen Flughafengebühren. O'Leary erklärte, verbraucherfeindliche Kostenerhöhungen hätten dazu beigetragen, dass der Flugverkehr in Deutschland in diesem Sommer um 28 Prozent eingebrochen sei - „was Deutschland zu dem Markt in Europa macht, der sich am langsamsten erholt“.