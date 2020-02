Luftfahrt: Bombardier steigt endgültig beim Bau der Airbus A220 aus

Airbus zahlt Bombardier dafür für bis zu 591 Millionen Dollar (544 Millionen Euro) und hält künftig 75 Prozent an der für den A220 verantwortlichen Airbus Canada. Bombardier hatte die Mehrheit an dem A220-Projekt schon vor eineinhalb Jahren an Airbus abgegeben und nun aus finanziellen Gründen den kompletten Ausstieg gesucht - obwohl das Flugzeug sich inzwischen gut verkauft.