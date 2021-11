Luftfahrt British-Airways-Mutter IAG baut nach Sommerverlust auf US-Geschäft

Im dritten Quartal beförderten die IAG-Gesellschaften 15,5 Millionen Fluggäste – weniger als halb so viele wie im gleichen Zeitraum 2019. Während der Lufthansa-Konzern in den Monaten Juli bis September einen kleinen operativen Gewinn erzielte, fiel bei IAG ein operativer Verlust von 452 Millionen Euro an. Unter dem Strich stand ein Minus von 574 Millionen Euro.