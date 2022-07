Luftfahrt: British Airways storniert Hunderte weitere Sommerflüge

Fluggesellschaften und Flughäfen in Europa, den USA und anderswo leiden in der Gepäckabfertigung bis zum Sicherheitsbereich unter Personalnot. Die Engpässe in Verbindung mit einem Anstieg der Reisenachfrage nach der vielerorts erfolgten Aufhebung der Coronavirus-Beschränkungen haben zu Warteschlangen am Flughafen und Flugverspätungen geführt.