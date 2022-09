Luftfahrt: Bund will weitere Lufthansa-Anteile loswerden

Der Bund will seine in der Coronakrise erworbene Beteiligung an der Lufthansa weiter abbauen. Der Staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds wolle institutionellen Investoren rund 74,4 Millionen Lufthansa-Aktien in einem beschleunigten Bieterverfahren zum Kauf anbieten, teilte eine mit der Transaktion beauftragte Bank am Dienstag mit. Das Paket entspreche 6,2 Prozent des Lufthansa-Aktienkapitals.