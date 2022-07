Luftfahrt Condor kauft über 40 neue Jets bei Airbus ein

Der deutsche Ferienflieger Condor verschafft dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus kurz nach der Luftfahrtmesse in Farnborough einen Großauftrag. Die Bestellung umfasse 13 Mittelstreckenjets vom Typ A320neo und 28 Maschinen der Langversion A321neo teilte Condor nach einem Beschluss des Aufsichtsrats am Montag in Neu-Isenburg bei Frankfurt mit. Hinzu kämen Kaufoptionen für weitere Maschinen.