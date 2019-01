 Luftfahrt: Deutlich mehr Passagiere nutzen deutsche Flughäfen

Bundesweit waren besonders in den vergangenen Monaten die Passagierzahlen stark gewachsen – was damit zusammenhängt, dass im Vorjahr nach der Insolvenz der Air Berlin viele Flüge weggefallen waren. Allein im Dezember nutzten 17,2 Millionen Passagiere die deutschen Flughäfen, ein Plus von 10,5 Prozent, wie die ADV am Freitag in Berlin mitteilte.