Luftfahrt: Easyjet hält wegen Reiserestriktionen noch mehr Flieger am Boden

Die britische Regierung will die sehr hohen Covid-Infektionszahlen unter anderem mit verschärften Reiseregeln bekämpfen. Einreisende aus Hochrisikoländern müssen zehn Tage in Quarantäne in eine staatlich kontrollierte Unterkunft. Wer verreisen will, muss einen triftigen Grund haben – Urlaub zähle nicht dazu, hatte Innenministerin Priti Patel am Mittwoch erklärt.