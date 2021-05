Luftfahrt: Emirates stellt Auftrag an Boeing wegen GE-Triebwerken infrage

Die Airline Emirates stellt den Auftrag zur Lieferung von Boeings neuen Langstreckenflugzeugen vom Typ 777X infrage. Falls sich der US-Flugzeugbauer nicht an vertragliche Verpflichtungen halte, werde man die Maschinen nicht annehmen, warnte Emirates-Präsident Tim Clark in einem am Montag veröffentlichten Online-Interview.