Luftfahrt Etihad verschiebt nach Verlusten Flugzeugkäufe

14. Februar 2019 , aktualisiert 14. Februar 2019, 13:29 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Airline aus Abu Dhabi hat in den letzten Jahren Milliardenverluste eingefahren. Lediglich 37 Jets will Etihad in den kommenden Jahren abnehmen.