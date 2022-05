Luftfahrt: EU-Gericht weist Ryanair-Klage gegen Condor-Staatshilfe ab

Der Staat hatte Condor mit 380 Millionen Euro Finanzhilfe davor bewahrt, mit in die Thomas-Cook-Pleite gerissen zu werden. Bundes- und Landesregierung erklärten damals, Condor sei ein überlebensfähiges Unternehmen und unverschuldet in Not geraten. Es habe außerdem eine Störung des Flugverkehrs gedroht, wenn die Airline umgehend den Betrieb hätte einstellen müssen. (AZ T-577/20)