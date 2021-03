Luftfahrt: EU-Schelte: Lufthansa behält Zubringerverträge mit Condor vorerst bei

Die Lufthansa gibt im Streit mit dem Ferienflieger Condor um eine Vereinbarung über Zubringerflüge vorerst klein bei. „Wir ziehen in Erwägung, den Vertrag mit Condor vorerst weiter laufen zu lassen“, sagte ein Lufthansa-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. „Es war uns nicht bewusst, dass es so schlecht um Condor steht.“