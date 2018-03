Wie Airlines die Passagiere zur Kasse bitten

Die Spitzenposition Europas überrascht nicht. Pioniere im „À-la-carte-Geschäft“ sind Billiganbieter wie Ryanair oder Easyjet. Diese Airlines haben den Luftverkehr in Europa in den zurückliegenden Jahren massiv durcheinandergewirbelt. Sie sind so stark gewachsen, dass ihr Marktanteil in einigen Ländern deutlich über 20 Prozent liegt.