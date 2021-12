Luftfahrt Flughäfen melden für November wieder rückläufige Nachfrage

An den deutschen Flughäfen war im November wieder deutlich weniger Betrieb als zu den Herbstferien. Nach der am Donnerstag vorgestellten Statistik des Flughafenverbandes ADV wurden in dem Monat 8,9 Millionen Passagiere abgefertigt. Das waren zwar fünf Mal so viel wie vor einem Jahr, aber auch nur gut die Hälfte des Aufkommens aus dem Vorkrisenmonat November 2019.