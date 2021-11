Luftfahrt: Flughäfen melden Jahresrekord für Oktober – Ryanair-Chef fürchtet Corona-Rückschlag

Dennoch könnten neue Corona-Restriktionen in Europanach Befürchtung von Ryanair-Chef Michael O'Leary die Erholung des Luftverkehrs von der Pandemie-Krise untergraben. Bis zum vergangenen Wochenende habe alles gut ausgesehen. Doch das sei mit den Lockdowns in Österreich und den Niederlanden in dieser Woche gestört worden, sagte O'Leary am Dienstag bei einer Online-Veranstaltung der europäischen Flugsicherheitsbehörde Eurocontrol.