Luftfahrt: Frankreich wird größter Einzelaktionär bei Air France-KLM

Zahlreiche Staaten hatten sich in der Coronakrise, die zu einem dramatischen Einbruch des Flugverkehrs führte, wieder stärker an ihren in der Vergangenheit privatisierten Fluggesellschaften beteiligt, um diese vor dem Aus am Markt und dem Verlust der Arbeitsplätze zu retten. Der staatliche deutsche Corona-Rettungsfonds WSF hält knapp über 20 Prozent der Lufthansa-Anteile.