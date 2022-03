Luftfahrt: Gewerkschaft UFO fordert Eurowings Discover zu Tarifverhandlung auf

UFO und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatten in dieser Woche mit Duldung des Unternehmens die ersten Betriebsratswahlen bei Eurowings Discover angestoßen. An deren Ausgang lässt sich erkennen, wie stark die Unterstützung in der Belegschaft für Kandidaten der Gewerkschaften sind. Zur Aufnahme von Tarifverhandlungen kann ein Unternehmen von einer Gewerkschaft den Nachweis der Vertretungsbefugnis verlangen, indem die Zahl der Mitglieder offengelegt wird. Die VC hat noch keine Initiative zum Start von Tarifverhandlungen ergriffen, strebt das aber auch an.