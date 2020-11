Luftfahrt Korean Air will einheimischen Rivalen Asiana Airlines übernehmen

Die südkoreanische Fluggesellschaft Korean Air will den kleineren einheimischen Wettbewerber Asiana Airlines übernehmen. Der Kaufpreis betrage 1,8 Billionen Won (1,37 Milliarden Euro), teilte Südkoreas Branchenführer am Montag mit. Um die Übernahmekosten zu schultern, will Korean Air 2,5 Billionen Won durch die Ausgabe neuer Aktien im nächsten Jahr aufbringen.