Luftfahrt: Lufthansa baut die Pilotenausbildung in der Coronakrise um

Mit dem neuen Campus-Modell werde die Ausbildung modernisiert und zugleich effizienter gestaltet. Die traditionelle Flugschule in Bremen soll demnach nicht geschlossen werden, wie angesichts des Ausbildungsabbruchs für einen Teil der Flugschüler im vergangenen Jahr spekuliert wurde. Doch soll an dem Standort künftig nur die theoretische Ausbildung angeboten werden. Die Praxis-Schulung werde in Rostock-Laage zusammengeführt.