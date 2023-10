Luftfahrt: Lufthansa braucht mehr als 2000 neue Piloten bis 2025

Die Lufthansa hat wegen des großen Bedarfs eine Kampagne zum Werben von Nachwuchskräften für das Cockpit gestartet. Für die wachsende Flugzeugflotte ihrer Airlines brauche das Unternehmen bis Ende 2025 mehr als 2000 neue Pilotinnen und Piloten, teilte die Lufthansa am Freitag mit. Die Kampagne richte sich an Berufsanfänger wie an bereits ausgebildete Piloten, die zur Lufthansa-Gruppe wechseln wollten.