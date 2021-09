Luftfahrt: Lufthansa spürt deutlich mehr Nachfrage nach USA-Flügen

Rund eine Woche nach Ankündigung des Wegfalls der Einreisebeschränkungen in die USA verbucht der Lufthansa-Konzern deutlich mehr Nachfrage nach Flügen dorthin. In der vergangenen Woche wurden an einzelnen Tagen rund dreimal mehr Flüge über den Nordatlantik gebucht als in der Woche davor, teilte die Airline am Dienstag mit. Die Nachfrage habe auf einigen Strecken fast das Niveau von vor der Coronakrise erreicht.