Luftfahrt: Lufthansa-Tochter Austrian Airlines prüft weitere Sparmaßnahmen

„Wir müssen vorsorgen, falls der Sommer schwächer ausfällt als erhofft und auch die längerfristige Erholung länger dauert als bislang geplant“, sagte Vorstandschef Alexis von Hoensbroech. Die AUA musste so wie ihre Konzernmutter mit staatlicher Hilfe gestützt werden. Die Lufthansa hatte sich kürzlich erneut Geld am Kapitalmarkt besorgt und will damit die Staatshilfe vorzeitig zurückzahlen.