Luftfahrt Lufthansa und MSC haben offenbar nur einen Konkurrenten für ITA

Die Lufthansa hatte am Montagabend auf Anfrage bestätigt, zusammen mit der Großreederei MSC ein Angebot für die Mehrheit an ITA abgegeben zu haben. Details wurden zunächst nicht bekannt – klar ist nur, dass der italienische Staat zunächst mit einer Minderheit an Bord bleiben soll. Das hatte Rom zur Bedingung gemacht.