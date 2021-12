Luftfahrt: Passagierzahlen im Luftverkehr sinken seit Omikron-Ausbruch deutlich

Die Passagierzahlen im deutschen Luftverkehr gehen seit Wochen nach Daten des Flughafenverbandes ADV mit schärferen Corona-Reiserestriktionen zurück. In der 49. Kalenderwoche (bis 12. Dezember) sei die Zahl der Fluggäste auf 1,57 Millionen gesunken von 1,7 Millionen in der Vorwoche, wie aus der am Montag veröffentlichten Statistik der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) hervorging. Gegenüber dem Vorkrisenzeitraum 2019 war das ein Minus von 60,5 Prozent.