Luftfahrt: Personalnot an Flughäfen hält noch monatelang an

In der Personenbeförderung in der Luftfahrt stiegen die Umsätze laut Statistikamt im April 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 360 Prozent. Während der Pandemie wurde der Flugverkehr stark eingeschränkt, die Anzahl an Passagieren sank deutlich und die Umsätze brachen stark ein. Die Zahl der Flughafen-Beschäftigten sank in dieser Zeit kräftig, viele Menschen wanderten in andere Branchen ab – etwa in die Logistik, die vom boomenden Onlinehandel profitiert.