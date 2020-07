Luftfahrt Qantas schickt die letzte Boeing 747 der Flotte in die Wüste

Auf dem Flughafen in Sydney hat Qantas-Chef Alan Joyce die letzte Boeing 747 seiner Flotte in den Ruhestand verabschiedet. Die letzte Reise des Jumbos werde über Los Angeles in die Mojave-Wüste gehen, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit. Qantas habe das Flugzeug und fünf weitere des Typs an General Electric verkauft.