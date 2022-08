Luftfahrt: Qantas will trotz Verluste Aktien zurückkaufen

Der Großteil des Minus wurde in der ersten Jahreshälfte verbucht, als die nationalen und internationalen Grenzen wegen der Pandemie noch geschlossen waren. „Unsere Verschuldung liegt jetzt unter unserem Zielbereich - zusätzlich zu den Investitionen, die wir in unsere Kunden und Mitarbeiter tätigen, sind wir also in der Lage, mit der Rückzahlung an die Aktionäre zu beginnen“, sagte Qantas-Chef Alan Joyce über den überraschenden Rückkauf am Markt.