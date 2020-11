Luftfahrt: Regierung verweigert Billigflieger Norwegian weitere Finanzhilfe

Für die norwegische Billigairline Norwegian wird der Überlebenskampf in der Coronakrise immer härter. Die norwegische Regierung in Oslo verweigerte am Montag weitere Kredithilfe. Das sei enttäuschend und ein Schlag in die Magengrube, erklärte Norwegian-Chef Jacob Schram. „Das Unternehmen und der Aufsichtsrat werden jeden Stein umdrehen, um die Lage zu meistern“, sagte er. Die Airline brauche Hilfe, um durch den Winter zu kommen. Eine Pleite wollte Schram auf eine entsprechende Frage nicht ausschließen.