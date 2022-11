Luftfahrt: Reiselust nach Coronakrise beschert Ryanair Rekordgewinn

Er setzt auf ungebrochenes Wachstum in den kommenden drei Jahren, um den Marktanteil weiter zu erhöhen. Für das nächste Jahr peilt Ryanair 185 Millionen Fluggäste an, wie Finanzchef Neil Sorahan ergänzte. Bis 2026 sollen es 226 Millionen sein. Allenfalls die Lieferprobleme des Flugzeugbauers Boeing könnten Ryanair bremsen. So befürchtet O'Leary, statt der versprochenen 51 neuen Jets des Modells 737 MAX bis nächsten Sommer nur 40 bis 45 in Betrieb nehmen zu können.