Luftfahrt: Ryanair befördert die meisten Passagiere in Europa

Der Lufthansa-Konzern hat seine Marktführerschaft in Europa wieder an den irischen Billigrivalen Ryanair verloren. Deutschlands größte Airline beförderte im vergangenen Jahr gut 145 Millionen Passagiere und steigerte die Zahl der Fluggäste damit um 2,3 Prozent, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.