Luftfahrt: Ryanair streicht Flüge wegen verzögerter Lieferung von Boeing

Aus diesem Grund komme es ab Ende Oktober zu Flugausfällen. Die betroffenen Kunden wolle das Unternehmen in den kommenden Tagen per E-Mail informieren. Das Ziel von 183,5 Millionen Fluggästen für das Gesamtjahr sei momentan nicht gefährdet, sagte Konzernchef Michael O'Leary. „Sollten sich die Verzögerungen jedoch verschlimmern oder sich in den Zeitraum zwischen Januar bis März erstrecken, müssen wir diese Zahl möglicherweise überdenken und leicht nach unten korrigieren.“