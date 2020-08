Luftfahrt: Schweden verweigert Staatshilfe für die Billigairline Norwegian

Die Rettungsaktionen für andere Airlines aus Skandinavien kommen unterdessen voran. Die EU-Kommission bewilligte rund eine Milliarde Euro Finanzhilfe von Schweden und Dänemark für die in beiden Ländern beheimatete SAS. Icelandair kündigte eine Kapitalerhöhung für September an und erklärte, die Verhandlungen mit der Regierung Islands und mit Banken über Kreditlinien stünden vor dem Abschluss. Finnair will sich 200 Millionen Euro über neue Schuldverschreibungen besorgen.