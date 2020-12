Luftfahrt: Stühlerücken bei Lufthansa-Tochter Austrian Airlines

Die defizitäre Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) baut ihren Vorstand um. Finanzchef Andreas Ottel, der auch die kommerzielle Führung inne hat, werde die Fluglinie nach 20 Jahren im Lufthansa-Konzern per Jahresende auf eigenen Wunsch verlassen, teilte die AUA am Mittwoch mit. Seine Nachfolge als „Chief Commerical Officer“ übernimmt per Januar Michael Trestl, der zuletzt Netzwerkchef bei der Schweizer Schwestergesellschaft Swiss war. Das Finanzressort werde nicht nachbesetzt und die Aufgaben ab Jahresbeginn zusätzlich von Konzernchef Alexander van Hoensbroech übernommen.