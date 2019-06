Luftfahrtbranche: Australische Qantas bestellt Airbus-Langstreckenflieger A321XLR

SingapurDie australische Fluggesellschaft Qantas ist der nächste Großkunde für die neue Langstrecken-Variante des Airbus A321XLR. Qantas bestellte zehn Flugzeuge des Typs und wandelte 26 Orders für Maschinen aus der A320neo-Familie in das neue Modell um, wie Airbus am Mittwoch anlässlich der Pariser Luftfahrtmesse in Le Bourget mitteilte.