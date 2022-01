Luftfahrtbranche Corona trifft die Lufthansa und deutsche Flughäfen besonders hart

Der Billigflieger Ryanair blieb trotz eines Rückgangs um 1000 tägliche Flüge der größte Anbieter in Europa. Die Iren boten im Schnitt 1321 Flüge pro Tag und damit 43 Prozent weniger an als 2019. Turkish Airlines kürzte das Programm nur um 30 Prozent und wurde so mit 938 täglichen Flügen zur europäischen Nummer 2. Die Lufthansa (minus 59 Prozent) gehörte mit Easyjet (minus 64 Prozent) und SAS (minus 61 Prozent) zu den großen Airlines mit besonders vielen Flugstreichungen. Noch heftiger traf es British Airways, Aeroflot und Norwegian.