Luftfahrtverband-Konferenz: CO2-Ausstoß beschäftigt die Airline-Chefs

Aber statt die zusätzlichen Einnahmen wie versprochen in Ökosprit zu stecken, finanziert sie mit dem Großteil des Geldes die Bahn. Die Luftfahrt soll davon jährlich 100 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren und danach 200 Millionen Euro für Innovationen abbekommen. Die Bundesregierung will sich jetzt für eine europaweite Besteuerung einsetzen, damit die in Deutschland startenden Airlines – vor allem die Lufthansa – nicht benachteiligt werden.