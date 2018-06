Lufthansa, Qantas und Co.: Fluggesellschaften macht Pilotenmangel massiv zu schaffen

Lufthansa-Chef Carsten Spohr beklagte sich schon im Frühjahr, dass Engpässe beim Personal und bei den Maschinen die Fluglinie einschränkten: „Wir können nicht so stark wachsen, wie wir wollen“, sagte Spohr am Rande der Hauptversammlung im Mai. In den USA können Piloten mittlerweile bei neuen Verträgen satte Gehaltssteigerungen einstreichen, nachdem sie vor einem Jahrzehnt noch Kürzungen in Kauf nehmen mussten.