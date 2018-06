Lufthansa-Tochter: Eurowings-Chef Dirks gesteht Probleme ein

FrankfurtEurowings-Chef Thorsten Dirks hat Probleme bei der Lufthansa-Tochter eingeräumt. Die aktuelle Situation mit vielen Verspätungen und Flugausfällen sei nicht befriedigend, sagte er am Dienstagabend im Luftfahrt-Presseclub in Frankfurt. Doch gehe es allen Airlines so, die Ursachen lägen nicht in ihrer Verantwortung.