Lufthansa-Tochter: Eurowings erwartet Gewinn im Gesamtjahr

Die lange Zeit defizitäre Lufthansa-Tochter Eurowings rechnet dank hoher Nachfrage von Privat- und Geschäftsreisenden in diesem Jahr mit einem Gewinn. Ein profitables Jahr 2023 sei das ganz klare Ziel, sagte Airlinechef Jens Bischof am Montag. Das gelte auch für das Ergebnis nach Zinsen und Abschreibungen. „Wir spüren trotz der Rezession in Deutschland keine Schwäche beim Reise- und Buchungsverhalten, eher das Gegenteil.“ Nach einer starken Erholung im Sommer lägen die Buchungen im Oktober etwa ein Drittel über Vorjahr. Dazu trage auch die Erholung des Geschäftsreiseverkehrs in Europa bei.