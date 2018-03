Lufthansa-Tochter: Eurowings will Flugzeuge von Niki mieten

Die Lufthansa hatte ursprünglich von den Air-Berlin-Gläubigern den Zuschlag für den Ferienflieger Niki bekommen, doch der Plan scheiterte am Widerstand der EU-Kommission wegen Bedenken über zu starke Wettbewerbsbeschränkungen. Als nächstes scheiterte auch der britische Luftfahrtkonzern IAG mit einem Kauf von Niki an einem Rechtsstreit um den Insolvenzort. Aus dem letztlich in Wien abgewickelten Verkaufsprozess ging überraschend Niki Lauda als siegreicher Bieter hervor.